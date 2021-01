Rödelsee vor 18 Minuten

Eine „Vinfo-Thek“ für Rödelsee

Was wird aus Schloss Crailsheim? Der Eigentümer, die Gemeinde Rödelsee, macht sich seit langem intensive Gedanken darüber. Eine Idee soll nun angegangen werden: eine "Vinfo-Thek". Denn in einer aktuellen Umfrage in der Gemeinde wird die Nutzung als Vinothek und Touristinformation auch mit mehr als 90 Prozent als sinnvolle oder notwendige Nutzung bestätigt.