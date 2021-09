Strahlende Gesichter bei den Banamer Löschkids: Die Mainbernheimer Kinderfeuerwehr hat ein eigenes Fahrzeug. Natürlich auch mit Blaulicht. Am Samstag stellten die Betreuer das Fahrzeug offiziell vor.

Im September 2019 wurden die Banamer Löschkids gegründet. Seitdem hat die Gruppe konstant über 30 Kinder, nicht nur aus Mainbernheim. Aktuell sind es laut Matthias Gut, der zusammen mit Stephan und Jasmien Dürr die Kindergruppe betreut, 36 Kinder. "Die große Resonanz zeigt, dass der Weg richtig ist", freut sich Gut.

Wichtig sei, bei den Kindern die Begeisterung für die Feuerwehr nicht nur zu wecken, sondern sie auch zu halten. So sei die Idee entstanden: "Wir bauen ein Auto." Die Idee stieß sowohl beim Kommandanten der Feuerwehr, Christian Zimmermann, als auch bei Bürgermeister Peter Kraus auf Zustimmung. Auf Grund von Corona hatte sich die Verwirklichung des Projekts verzögert, aber heuer am 24. März war dann der Startschuss. Zuvor hatte schon geplant werden können, denn die Finanzierung war gesichert.

Zum einen war da die Mainbernheimer Schreinerei Hartlieb. Thilo und Kerstin Hartlieb stellten für zwei Tage einen Facharbeiter für null Euro zur Verfügung, ebenso die benötigten Holzplatten. Dann kam auch noch eine Spende in Höhe von 5000 Euro von den beiden Mainbernheimerinnen Monika Dürr und Martina Swars. Der Betrag stammt aus dem Verkauf der drei Koch- und Backbücher "Uns schmeckt's", "Wir backen's" und "Einfach gut". Die beiden Hobby-Köchinnen und Buch-Autorinnen haben so schon mehrere Projekte in und um Mainbernheim finanziell unterstützt. Zusammen mit dem Crowdfunding-Projekt mit der Sparkasse stand die Finanzierung.

Ein handgezogener Wagen mit stabilem Fahrgestell

Es folgten weitere Spenden: Die Grundierung und Lackierung übernahm die Firma Hans Gut aus Kaltensondheim. Danke sagte Matthias Gut auch Georg Rügamer für die Beschriftung und Elke Seeger für den Blumenschmuck zur Fahrzeugübergabe. Die Arbeitszeit betrug laut Gut rund 80 Stunden. Die Materialkosten lagen insgesamt bei 5496 Euro. "Im Fahrzeug ist jetzt alles drin, was zum Löschen benötigt wird", erklärte Gut.

Das Fahrzeug ist im Prinzip ein großer handgezogener Wagen mit einem stabilen Fahrgestell und ebensolcher Deichsel. Die Besonderheit ist der Aufbau, der einem Feuerwehrauto nachempfunden wurde. Selbst ein Kennzeichen hat das Fahrzeug: MBH LK 1.

Zusammen mit den Kids freuten sich auch Bürgermeister Peter Kraus und Kommandant Christian Zimmermann. Kraus wünschte viel Spaß mit dem Auto und weiterhin viel Freude bei der Arbeit mit den Löschkids. Er hofft, dass viele den Weg über die Jugendfeuerwehr zur Wehr finden. Das hofft auch Zimmermann. Sein Dank galt den Ehrenamtlichen für deren Engagement für die Kinder.