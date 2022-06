Am Donnerstagmittag kam es An der Steige in Escherndorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 54-jährige Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt wurde.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, fuhr eine Frau gegen 12.30 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Straße bergabwärts und stürzte. Zwei unbekannte Zeugen kamen sofort hinzu, um Erste Hilfe zu leisten.

Die 54-Jährige wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Würzburg gebracht. Am E-Bike entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 100 Euro.

Die beiden Ersthelfer sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 zu melden.