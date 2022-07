Im vergangenen zweiten Quartal 2002 wurde die Feuerwehr Kitzingen zu insgesamt 57 Einsätzen gerufen. Spitzenreiter der Alarmierungsgründe bleiben laut einer entsprechenden Pressemeldung der Kitzinger Wehr einmal mehr die automatischen Brandmeldeanlagen mit elf Alarmierungen.

Mehrere Scheunenbrände

Neun Alarmierungen lagen außerhalb des eigentlichen Einsatzgebietes und sorgten für entsprechend lange Anfahrtsweg. Beispielsweise ging es nach Schernau, Neuses am Berg sowie nach Nenzenheim zu Scheunenbränden. Ein Busunfall zwischen Brück und Schernau sowie eine abgestürzte Person in Haidt erforderten den Kitzinger Rüstwagen.

Ein Gefahrstoffaustritt in Enheim löste Alarm für den Gefahrgutzug aus. Bei einer Rauchentwicklung in Sulzfeld sowie einer automatischen Brandmeldeanlage in Hohestadt bei Ochsenfurt standen die Kitzinger Wehr ebenfalls in Bereitschaft.

Ein Zimmerbrand, ein Brand auf einem Schrottplatz, dreimal das angebrannte Essen sowie sechs Kleinbrände im Stadtgebiet vervollständigten die Einsätze im Bereich Brandbekämpfung.

Fünf Verkehrsunfälle in der Stadt sowie vier auf den umliegenden Autobahnen galt es ebenfalls zu bearbeiten. Mit einer Tragehilfe für den Rettungsdienst mit der Drehleiter ging die Zahl der Alarmierungen zurück. Die Türöffnungen blieben mit fünf Einsätzen konstant. Zwei Menschen konnte hier nicht mehr geholfen werden.

Vier kleine technische Hilfeleistungen, ein Einsatz der Notfallseelsorge sowie sechs Tierrettungen füllten die Liste der Einsätze für das zweite Quartal auf, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.