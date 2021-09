Marktbreit vor 25 Minuten

Drei neue Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehr

Die Feuerwehr in Marktbreit weihte im Feuerwehrhaus drei neue Einsatzfahrzeuge. Eigentlich war nur die Beschaffung eines neuen Tankfahrzeuges vorgesehen, wie der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Jürgen Poppner in seiner Begrüßung erinnerte. Bei einer Massenkarambolage 2019 auf der A 7 waren zwei Einsatzfahrzeuge so schwer beschädigt worden, dass sie ersetzt werden mussten.