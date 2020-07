Drei Auffahrunfälle am Donnerstag

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto die Panzerstraße in Kitzingen. An der Einmündung zur Staatsstraße 2271 fuhr die Frau aus Unachtsamkeit auf einen davor haltenden VW hinten auf, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.

Ebenfalls am Donnerstagnachmittag ereignete sich am Gustav-Adolf-Platz in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Autofahrer fuhr laut Polizeibericht aus Unachtsamkeit auf einen soeben einparkenden BMW auf. Es entstand Schaden von etwa 1200 Euro.

Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstagabend in der Wiesentheider Straße in Prichsenstadt rückwärts. Hierbei übersah der Mann einen hinter seinem Auto stehenden Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei laut Polizei Schaden von insgesamt etwa 2500 Euro entstand.