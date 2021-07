Kitzingen 15.07.2021

Der Wendehals lässt sich sehen

Der BN, Kreisgruppe Kitzingen, hatte zu einer Vogelstimmenwanderung am frühen Morgen in die Gemarkung Willanzheim eingeladen. Unter anderem in diesem Gebiet hatte der Landschaftspflegeverband Kitzingen in den Jahren 2007 bis 2009 im Rahmen des Projekts Bayern Netz Natur zum Schutz des Ortolans Flächen gekauft und durch Hecken- und Baumpflanzungen sowie Ansaat von Blühmischungen für diese im Kreis Kitzingen anzutreffende Ammernart optimiert. Im Inneren dieser Zone gibt es auch ein Betretungsverbot.