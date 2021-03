Der offizielle Grundstein für die Wohnanlage „Vivaldi“, ein Großprojekt mit 37 seniorengerechten Wohnungen in der Ortsmitte von Wiesentheid, wurde nun gelegt. Beim offiziellen Akt nahm mit Florian Preißner der Geschäftsführer vom Bauherrn, der Preißner GbR, eigenhändig die Schaufel in die Hand, um den Beton im Boden am vorgesehenen Platz einzubringen. Bis zum September 2022 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

Das Familienunternehmen aus Wiesentheid ließ in das Fundament eine Zeitkapsel mit einbringen. Darin wurden die Pläne der Anlage, sowie eine Broschüre, die aktuelle Tageszeitung, und einige Münzen eingelegt. An der Stelle wird künftig eine Tafel angebracht, auf der ein Spruch eingraviert ist. Diesen trug Florian Preißner vor, ehe er den Arbeitern am Bau, der Gemeinde und den späteren Bewohnern symbolisch mit drei Hammerschlägen Glück wünschte.

Fertigstellung hat sich um einige Monate verzögert

Wiesentheids Bürgermeister Klaus Köhler hob die unternehmerische Weitsicht der Preißner GbR hervor. Das Projekt werde eine Bereicherung für Wiesentheid und die Region.

Bei der kurzen Feierstunde hatte sich zunächst Florian Preißner bei seinen Eltern bedankt, die quasi den Grundstein hatten, „dass wir überhaupt solche Projekte machen können.“ Das Familienunternehmen betreibt in Wiesentheid bereits das Seniorenheim, eine direkt daneben liegende Wohnanlage und hat nicht nur in der Marktgemeinde weitere Immobilien.

Der Bau startete im Sommer vergangenen Jahres. Der Fortgang und damit die Fertigstellung, hat sich um einige Monate verzögert. Grund war nicht etwa die Corona-Pandemie, sondern eine Grundwasserschicht im Erdreich. Das Wasser sprudelte wesentlich stärker, als es im Vorfeld erwartet wurde. Von Dezember an bis jetzt musste eine Pumpe eingesetzt werden.

Hälfte der Wohnungen sind bereits verkauft

Außerdem musste im Keller eine so genannte weißen Wanne, eine wasserundurchlässigen Stahlkonstruktion, eingebaut werden. Eine zusätzliche 50 Zentimeter dicke Betonplatte war erforderlich, die gesamte Statik musste umgeplant werden, erläuterte Architektin Regina Huller.

Deswegen ist nun der Termin zur Fertigstellung um etwa ein Vierteljahr auf Herbst 2022 nach hinten gerutscht. Auf dem 3300 Quadratmeter großen Grundstück an der Alten Abtswinder Straße wird ein dreigeschossiges Gebäude stehen, das mit Tiefgarage und Aufzug ausgestattet sein wird.

Die seniorengerechten Wohnungen sind in Größen mit 64, 78 oder 108 Quadratmeter konzipiert. Die Nachfrage dazu besteht auch in Wiesentheid, rund die Hälfte der Wohnungen sind laut Geschäftsführer Florian Preißner bereits verkauft.