Obernbreit vor 1 Stunde

Defektes Radio setzte Keller in Brand

Am Montag um 8.45 Uhr, erreichte die Polizei Kitzingen eine Meldung über eine Rauchentwicklung an einem Einfamilienhaus am Bollenberg in Obernbreit. Die Bewohnerin bemerkte im Treppenhaus aus dem Keller kommenden Rauch und verließ daraufhin sofort die Wohnung, heißt es im Bericht der Polizei. Anschließend setzte sie einen Notruf ab. Die Feuerwehren Obernbreit, Marktbreit, Tiefenstockheim, Enheim, Ochsenfurt und Gnodstadt waren mit einem Großaufgebot zur Brandbekämpfung vor Ort. Das Feuer wurde unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Nach derzeitigen Ermittlungsstand dürfte ein defektes Radio im Keller der Brandauslöser gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden von circa 70 000 Euro.