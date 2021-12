Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gibt es, Stand 10. Dezember, seit Beginn der Pandemie 7911 Coronavirus-Fälle, 494 mehr als noch vergangene Woche. Das Landratsamt meldet aktuell 597 aktive Fälle. 123 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Freitag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 343,6.

Im Vergleich zur vergangenen Woche sind in Bad Windsheim 46 neue Fälle (insgesamt 1237, 65 sind aktiv) dazugekommen, in der Kreisstadt Neustadt 90 (1301, 113 aktiv). Uffenheim hat 33 neue Fälle (497, 44 aktiv).

Wo es besonders viele Fälle gibt

Anstiege im zweistelligen Bereich meldet das Landratsamt weiterhin für Burghaslach (+22/214), Emskirchen (+37/446), Ipsheim (+19/203), Markt Erlbach (+25/446), Scheinfeld (+11/296), Sugenheim (+20/181), Burgbernheim (+22/208) oder Uehlfeld (+29/258).

In Markt Nordheim gibt es zehn aktive Fälle (+10/65), sechs in Hemmersheim (+3/43), zwei in Simmershofen (0/39), drei in Ergersheim (+1/60), drei in Ippesheim (+3/73), acht in Oberscheinfeld (+6/69) und vier in Weigenheim (+3/38). Oberickelsheim hat nun zwei aktive Fälle (+3/15).

Aufschlüsselung nach Altersgruppen

In Altersgruppen aufgeschlüsselt heißt dies für die 597 Fälle: 0 bis 10 Jahre: weiblich 44/männlich 49 Fälle, 11 bis 20 Jahre: 34/40 Fälle, 21 bis 30 Jahre: 38/48 Fälle, 31 bis 40 Jahre: 60/52 Fälle, 41 bis 50 Jahre 44/34 Fälle, 51 bis 60 Jahre: 37/41 Fälle, 61 bis 70 Jahre: 19/24 Fälle, 71 bis 80 Jahre: 11/11 Fälle, über 80 Jahre: 5/4 Fälle.

Im Landkreis gab es laut Landratsamt insgesamt über Impfzentrum und Praxen 164 222 Impfungen. Davon waren 68 747 Erst- und 69 994 Abschlussimpfungen sowie 25 481 Auffrischungsimpfungen.