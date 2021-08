Seinsheim vor 1 Stunde

Container statt Wallfahrten in den Klosterforst

Lange Zeit hatte ein Landwirt den Rasenschnitt in der Gemeinde Seinsheim als Gründünger verwendet. Doch dieses Angebot besteht nicht mehr. Danach stand bei Bürgermeisterin Ruth Albrecht das Telefon nicht mehr still. Jetzt will die Gemeinde einen Grüngutcontainer am Häckselplatz aufstellen. Das Thema der Entsorgung des Rasenschnitts diskutierten die Marktgemeinderäte und Marktgemeinderätinnen sehr kontrovers. Cornelia Nagler fragte, ob tatsächlich die Gemeinde dafür zuständig sei. "Jeder hat doch eine Biotonne", betonte sie. Nicht alles könne man auf die Gemeinde abwälzen.