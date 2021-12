Mainfrankenpark vor 46 Minuten

"Cinderella" live aus der MET im Cineworld

Die gekürzte Fassung der weltbekannten Oper "Cinderella" von Jules Massenet präsentiert das Cineworld Mainfrankenpark am Samstag, 1. Januar, in der Live-Übertragung aus der Metropolitan Opera New York. Unter der Leitung von Emmanuel Villaume singen und spielen Isabel Leonard, Jessica Pratt, Stephanie Blythe, Emily D'Angelo und Laurent Naouri. Für die Produktion verantwortlich zeichnet Laurent Pelly. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr, dauert rund eine Stunde und 50 Minuten und ist in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln, heißt es in der Ankündigung. Karten und Infos unter www.cineworld-main.de