Buchbrunn vor 1 Stunde

Buchbrunn: Maschinenhalle bekommt einen anderen Standort

Mehr als 20 Zuhörer kamen vergeblich zur Sitzung des Gemeinderats Buchbrunn in die Mehrzweckhalle. Sie hatten als Anlieger der Hans-Gernet-Straße weitere Informationen zur Bauvoranfrage von Michael Friederich für eine Maschinenhalle am Holzberg erwartet. Die Voranfrage hatte in zwei Sitzungen für ordentlich Wirbel gesorgt, da die Anwohner befürchteten, dass ihnen der einmal als unverbaubar angebotene Blick ins Maintal genommen werden könnte.