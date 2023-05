Am Samstagmorgen (13. Mai 2023) ereignete sich ein kurioser Vorfall auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Wiesentheid, in dessen Verlauf ein 31-jähriger Autofahrer durch Faustschläge leicht verletzt wurde.

Gegen 7 Uhr am Samstag teilte der 31-Jährige der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried über einen Notruf mit, dass er soeben von drei weißen Kastenwagen mit Frankfurter Zulassung regelrecht eingekeilt, zum Anhalten gezwungen und im weiteren Verlauf von einem der Verantwortlichen geschlagen worden sei. Im Zuge der Fahndung konnten schließlich alle beteiligten Fahrzeuge und ihre Insassen festgestellt und durch mehrere Einsatzfahrzeuge der Autobahnpolizei einer Kontrolle unterzogen werden.

Autofahrer wird zum Anhalten gezwungen und leicht verletzt

Wie sich herausstellte, war es den Fahrzeugführern der Kastenwagen vor der eigentlichen Tat nicht möglich gewesen, den 31-Jährigen aufgrund seines Fahrverhaltens in einer Baustelle zu überholen. Schließlich wurde er von ihnen dann aus dem Fließverkehr heraus filmreif eingekeilt und zum Anhalten gezwungen. In dem Auto befanden sich zudem eine junge Frau und ein 4-jähriges Kind.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt wurde durch die Aktion bis zum vollständigen Stillstand heruntergebremst, berichtet die Polizei. Ein Fahrer eines Kastenwagens stieg schließlich aus und verletzte den 31-Jährigen durch Faustschläge.

Jetzt bittet die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachten konnten oder sogar selbst durch das gezeigte Verhalten gefährdet, geschädigt oder genötigt wurden, sich unter der Telefonnummer: 09302/910-130 an sie zu wenden.

