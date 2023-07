Ein Junge wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Am frühen Freitagabend (14. Juli 2023) fuhr der Siebenjährige mit seinem Fahrrad den "Unteren Steinbergweg" in Mainbernheim in Richtung Ortsmitte entlang.

Aufgrund der steilen Straße erhöhte sich laut Angaben der Polizeiinspektion Kitzingen die Geschwindigkeit seines Fahrrades derart schnell, dass er trotz Bremsversuch nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kam und seitlich mit einem vorfahrtsberechtigten, vorbeifahrenden Pkw zusammenstieß.

Der Junge erlitt bei dem Unfall Schwellungen an der Schläfe und Quetschungen an beiden Oberschenkeln. Er wurde daraufhin schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Eltern des Kindes befanden sich kurze Zeit später ebenfalls am Unfallort und konnten ihren Sohn begleiten. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

Vorschaubild: © Kzenon/Adobe Stock