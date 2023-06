Zwei aufmerksame Zeug*innen hatten sich am frühen Samstagmorgen (24. Juni 2023) gegen 1.56 Uhr bei der Kitzinger Polizei gemeldet. Ihnen war ein Fahrradfahrer in der Luitpoldstraße in Kitzingen mit ungewöhnlicher Fahrweise aufgefallen, wie die Polizeiinspektion Kitzingen berichtet.

Der Radfahrer sei extrem unsicher und in Schlangenlinien unterwegs gewesen. In der Lindenstraße ist er schließlich vom Fahrrad gefallen.

Fahrradfahrer mit über drei Promille in Kitzingen unterwegs

Ein letzter Versuch des Radfahrers endete damit, dass er im Bereich der Repperndorfer Straße gegen den Mast einer Ampel fuhr. Im Rahmen der Kontrolle durch die alarmierten Beamt*innen stellte sich die Ursache für seine Fahrweise schnell heraus: Der 26-Jährige hatte einen Alkoholwert von über drei Promille.

Es folgte eine Blutentnahme, ein Verbot der Weiterfahrt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

