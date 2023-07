In der Nacht auf Dienstag (18. Juli 2023) kam es in einem metallverarbeitenden Betrieb in Kitzingen zu einem größeren Brand. In einer Industriehalle war es zu einer Verpuffung gekommen und das Hallendach stand in Flammen.

Das Hallendach hatte laut der Feuerwehr vom Inneren heraus Feuer gefangen. Das Problem dabei war, dass es direkt über einem Hochofen zum Brand gekommen war. Den Einsatzkräften zufolge war eine Brandbekämpfung mit Wasser deshalb nicht möglich - es bestand die Befürchtung, dass der Einsatz von Wasser im heißen Hochofen zu einer "empfindlichen Reaktion" führen würde.

Feuer über Hochofen ausgebrochen - äußerst schwierige Löscharbeiten

Die anwesenden Feuerwehren entschieden sich aus diesem Grund, das Feuer mit Pulver zu löschen. Das klappte, der Brand war schnell unter Kontrolle. Im Einsatz waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Kitzingen auch Feuerwehren der umliegenden Gemeinden sowie die zuständige Werksfeuerwehr.

Zu ernsthaften Personenschäden kam es laut der Feuerwehr offenbar nicht. Die betroffenen Arbeiter des Betriebes wurden während des Einsatzes vom örtlichen BRK betreut.