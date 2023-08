Ungewöhnlicher Einsatz auf der A3 im Kreis Kitzingen: Am Montagnachmittag (14. August 2023) hat sich auf der Autobahn ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignet. Verursacher war ein Kleintransporter eines Bestattungsunternehmens, der eine Leiche nach Montenegro überführen wollte. Dabei seien der Leichenwagen samt "Inhalt" verunglückt, wie die Polizei berichtet.

Gegen 15.45 Uhr übersah der Fahrer des Leichenwagens das Stauende, das sich auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt auf Höhe Kleinlangheim gebildet hatte. Er fuhr auf einen anderen Wagen auf, den er wiederum auf ein davorstehendes Fahrzeug schob. Dieses wurde ebenso auf das davorstehende Auto geschoben.

Bestattungsunternehmen baut Unfall auf A3 - mit Leiche an Bord

Der 46-jährige Fahrer des Leichenwagens sowie der 65-jährige Fahrer des ersten Wagens wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen anschließend in ein Krankenhaus in Kitzingen. Die beiden anderen Fahrer, beide 54 Jahre alt, kamen mit dem Schrecken davon, wie die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried am Mittwochvormittag meldet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die Autobahn war für etwa vier Stunden komplett gesperrt und wurde von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Schwarzach, Wiesentheid und der Autobahnmeisterei freigeräumt. Ebenso waren ein Hubschrauber und drei Rettungswägen unter der Leitung eines Einsatzleiters vom BRK im Einsatz. Der Transport der Leiche konnte nach Umladung in einen anderen Leichenwagen fortgesetzt werden.

