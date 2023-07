Auf der A3 bei Bibelried in Fahrtrichtung Nürnberg ist es am Dienstagmorgen (11. Juli 2023) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 59-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Lkw und krachte in die mittlere Leitplanke. Foto: NEWS5 / Höfig

+3 Bilder