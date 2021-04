Biebelried vor 51 Minuten

Biebelried will bei der Sargpflicht nicht lockern

Im April dieses Jahr ist eine Änderung der Bestattungsverordnung in Kraft getreten. So ist nun bei der Sargpflicht eine Lockerung möglich. In Biebelried bleibt jedoch alles beim Alten. Durch die Lockerung wäre eine Bestattung im Leichentuch ohne Sarg aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen möglich. Dazu müsste die Gemeinde aber die gültige Friedhofs- und Bestattungssatzung ändern.