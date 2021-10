Schwarzenau vor 1 Stunde

Bewohner erlitten Atemreizung bei Kaminbrand

Am Montag ging gegen 20.25 Uhr bei der Polizei Kitzingen eine Meldung über einen Kaminbrand in der Dettelbacher Straße in Schwarzenau ein. Als die Streifenbesatzung vor Ort eintraf war der Brand bereits selbstständig erloschen.