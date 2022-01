Die Kosten für Energie werden in diesem Jahr kräftig steigen. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, das Energieeinspar-Potenzial des eigenen Hauses einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Der Einsatz moderner Heizungstechnik und die zusätzliche Nutzung von erneuerbaren Energiequellen wie zum Beispiel die Sonne oder die Erdwärme sparen teure Energie – und das ab dem ersten Tag.

Solche und andere Themen erläuterte der unabhängige Gebäudeenergieberater der Verbraucherzentrale, Thomas Waldmann, am restlos ausgebuchten Energieberatungstag am 13. Januar. Auch der nächste Energieberatungstag im Landratsamt Kitzingen am 10. Februar ist bereits ausgebucht, so die Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Die nächsten freien Termine gibt es am 10. März.

Gibt es Fragen zum Thema Fördermittel, Austausch von Fenstern und Türen, Wärmedämmung, zukunftsfähige Heizung, Photovoltaik etc.? Antworten gibt es auch bei einem persönlichen Beratungstermin, Anmeldung unter Tel.: (09321) 9281109.

Eine telefonischen Kurz-Beratung ist möglich oder auch der persönliche Beratungstermin im Landratsamt Kitzingen. Auch eine Vor-Ort-Beratung zuhause kann gebucht werden. Der hier zu leistende Eigenanteil von 30 Euro wird vom Landkreis gefördert und ist somit kostenfrei.

Veranstaltungshinweis: 15. März, 19 Uhr: Vortrag „Heizen mit Zukunft“, eine Kooperation des Landratsamtes mit der Vhs Kitzingen und der Verbraucherzentrale Bayern.