Hohenfeld vor 1 Stunde

Beim Aufräumen versehentlich Herd eingeschaltet: Feuerwehr rückt mit 16 Helfern an

Rauchentwicklung in der Marktstefter Straße in Hohenfeld wurde der Polizei am Sonntagnachmittag über die Integrierte Leitestelle von Rettungsdienst und Feuerwehr mitgeteilt.