Balkonbrand in Volkach endete glimpflich

Zu einem brennenden Balkon sind am Mittwoch die Feuerwehren aus Astheim und Volkach gegen 2.43 Uhr nach Volkach in die Straße „In den Böden“ gerufen worden. Aus unbekannter Ursache waren dort in einem Mehrfamilienhaus Möbel auf einem Balkon im Erdgeschoss, sowie auf dem darüber liegenden Balkon in Brand geraden, teilt die Freiwillige Feuerwehr Volkach in einem Presseschreiben mit.