Geiselwind vor 2 Stunden

Auto überschlägt sich: Zwei Mitfahrer verletzt

Zwei Verletzte gab es bei einem Autounfall zwischen Geiselwind und Gräfenneuses, der am Samstag gegen 17.50 Uhr passiert ist. Wie die Polizei informiert, war 49-jähriger Ford-Fahrer auf der Staatsstraße in Richtung Gräfenneuses unterwegs, als er in einer Kurve aus Unachtsamkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend überschlug sich der Wagen im angrenzenden Acker. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen.