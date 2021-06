Albertshofen vor 1 Stunde

Anspruchsvolles Training des BRK Volkach

Wo sonst Geländemotorräder unter schwierigsten Geländegegebenheiten fahren, war kürzlich das erste Mal das Quad des Rettungsdienstes unterwegs. Genauer gesagt das „All Terain Vehicle“, kurz ATV genannt. Es ist seit Anfang 2020 bei der BRK-Bereitschaft in Volkach stationiert und hat schon etliche Einsätze, wie zum Beispiel Verletztenrettung oder Vermisstensuche im schwierigen Gelände hinter sich. Aktuell kam es vor kurzer Zeit bei der Verletztenbergung am „Dschungelpfad“ bei Astheim mit zum Einsatz. Jetzt hat der Motorradsportclub (MSC) Albertshofen die BRK´ler der ATV-Gruppe unentgeltlich zu einem Trainingstag auf seinem Gelände eingeladen. Für Fachdienstleiter Bernd Pfaff eine total nette Geste, die die Gruppe sofort annahm. Tiefe Schlammlöcher und extrem ansprechende und schwierige Erdhügel musste das Allradfahrzeug überwinden, was die Fahrer bei den hohen Außentemperaturen bis an die Grenze der körperlichen Erschöpfung brachte. „Das beste Training, was es gibt!“ freut sich Pfaff, der mit dem fahrerischen Können der Mitglieder absolut zufrieden war. Über und über mit Dreck und Schlamm überzogen, war dann gegen Abend das große Abspritzen mit dem Dampfreiniger angesagt.