In der Gartenlandhalle am Ortseingang von Albertshofen (Landkreis Kitzingen) wurde schon so manches Faschings-, Geburtstags- oder Hochzeitsfest gefeiert. Weil sich das ehemalige Catering-Unternehmen zurückgezogen hat, schrieb die Gemeinde die Veranstaltungslocation öffentlich aus. Mit Erfolg: Die Augsburger Familie Reiss übernimmt und hat viel vor.

Die Unternehmergesellschaft M-TW sei bis jetzt häufig im Raum Augsburg, München und auch in Österreich unterwegs gewesen und habe verschiedenste Veranstaltungen kulinarisch versorgt. Mit der Gartenlandhalle erfüllt sich Familie Reiss den Wunsch nach einem festen Standort und dem weiteren Ausbau ihres Unternehmens. "Wir haben direkt Kontakt mit Bürgermeister Horst Reuther aufgenommen und sind nach einer Besichtigung sehr positiv verblieben", berichtet Christian Reiss im Gespräch mit inFranken.de.

Die Halle verfügt über eine Bühne, was sich ideal für Live-Musik anbiete. "Die Küche ist super ausgestattet und so können wir unser Catering perfekt umsetzen." Die Übergabe soll am Dienstag (1. November 2022) stattfinden. "Von einer Nacht auf die andere" gehe es los, denn am Freitag (4. November 2022) starte die große Kirchweih - ein durchgehendes fünftägiges Fest mit bis zu 300 Personen.

Familie Reiss habe bewusst kein kulinarisches Konzept. "Wir lassen uns voll und ganz auf unsere Kundschaft ein. Beispielsweise werden wir zum 11. November den Wunsch des Albertshofer Faschingsvereins erfüllen und ein Buffet mit Sauerbraten vorbereiten." Der Terminkalender für die kommenden Monate sehe gut aus. "Bis Februar sind wir gut gebucht und es gibt schon einige Anfragen für den Sommer." Für 2023 plant die Unternehmergesellschaft auch, eigene Events in der Albertshofer Gartenlandhalle zu veranstalten.

