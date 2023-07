Wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mitteilt, wird die aktuelle Sperrung der Bundesstraße B286 an der Anschlussstelle Wiesentheid zunächst bis 31.07.2023 verlängert. Weiter erklärt die GmbH, dass die Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B286 im Zuge des Umbaus der Anschlussstelle Wiesentheid insgesamt voraussichtlich noch bis Mitte des 4. Quartals 2023 andauern werden.

Im Zuge der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der BAB A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wurde das Bauwerk BW 320b, das die Bundesstraße 286 an der Anschlussstelle Wiesentheid unter der Autobahn hindurchführt, neu gebaut. In der laufenden Bauphase werden nun südlich des Bauwerks BW 320b Bauarbeiten zum Umbau der Anschlussstelle und an der unterführten B286 sowie verbleibende Arbeiten am südlichen Teilbauwerk von Bauwerk BW 320b ausgeführt.

Hierfür musste die B286 im Bereich des Bauwerks ab dem 05.06.2023 ca. 16:00 Uhr gesperrt werden. Lediglich die von Norden kommenden Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Nürnberg auf die Autobahn auffahren wollen, werden bis auf weiteres unter dem Bauwerk hindurchgeleitet.

Die auf der B286 von Norden kommenden Verkehrsteilnehmer mit Ziel Neustadt / Aisch werden über die ausgeschilderte Umleitung U4 umgeleitet. Gleiches gilt für die Verkehrsteilnehmer, welche die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt / Main an der Anschlussstelle Wiesentheid verlassen.

Von Süden kommende Verkehrsteilnehmer mit Ziel Schweinfurt werden über die ausgeschilderte Umleitung U6 geleitet. Die Zufahrt zur Autobahn erfolgt von Süden kommend ebenfalls über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U6.

Die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern und den Anwohnern für ihr Verständnis und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.

Vorschaubild: © Frauke Riether / pixabay.com (Symbolbild)