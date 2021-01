Kitzingen vor 5 Stunden

73-jähriger Fußgänger in Kitzingen angefahren

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Fahrzeugführerin übersah aus Unachtsamkeit mit ihrem Pkw einen Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überquerte.