Am Samstag, 8. Mai 2021, wird die Ludwigstraße aufgrund einer Demonstration von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Daraus ergeben sich folgende Änderungen für den Linienverkehr:

Die Haltestellen Unteres Tor, Karlstraße, Rathaus in der Ludwigstraße und Oberes Tor in der Poststraße werden während der Veranstaltung beidseitig nicht angefahren. Das teilen die Stadtwerke Hof mit.

Linien 3 und 4

Die Busse der Linie 3 in Richtung Zoo und der Linie 4 in Richtung Studentenberg fahren ab dem Busbahnhof am Sonnenplatz über die Marienstraße und die Lessingstraße zur Ersatzhaltestelle Longoliusplatz in der Lessingstraße. Anschließend fahren die Busse weiter zur Haltestelle Lessingbrücke. Von dort wird wieder der normale Linienweg bedient.

Die Busse der Linie 3 in Richtung Krötenhof und der Linie 4 in Richtung Moschendorf fahren über die Lessingstraße zur Ersatzhaltestelle Schießhäuschen und von dort weiter zum Busbahnhof am Sonnenplatz. Neben den Haltestellen in der Ludwigstraße entfallen bei den Linien 3 und 4 die Haltestellen Theresienstein in der Schleizer Straße sowie die Haltestellen Karolinenstraße und Lessingstraße im Sigmundsgraben.

Linie 6

Die Busse der Linie 6 in Richtung Hochschule fahren ab der Haltestelle Sonnenplatz zur Ersatzhaltestelle Longoliusplatz und anschließend weiter über den Sigmundsgraben zu den Haltestellen Lessingstraße und Karolinenstraße. Von dort geht es weiter zur Haltestelle Heiligengrabstraße und danach wird wieder der reguläre Fahrweg fortgeführt. Auf der Fahrstrecke in Richtung Sonnenplatz fahren die Busse der Linie 6 ab der Haltestelle Heiligengrabstraße weiter zu den Haltestellen Karolinenstraße und der Ersatzhaltestelle Schießhäuschen und von dort weiter zum Busbahnhof am Sonnenplatz.

Linie 12

Die Linie 12 in Richtung Schloßweg fährt ab der Haltestelle Sonnenplatz zur Ersatzhaltestelle Longoliusplatz und von dort weiter zur Haltestelle Stadtwerke. In Richtung Wölbattendorf fährt die Linie 12 ab der Haltestelle Seligenweg zur Ersatzhaltestelle Schießhäuschen und von dort weiter zum Busbahnhof am Sonnenplatz. Anschließend gilt der normale Linienweg. Zusätzlich zu den Haltestellen in der Ludwigstraße entfallen hier die Haltestellen Lessingstraße sowie Karolinenstraße im Sigmundsgraben.