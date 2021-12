Töpen vor 1 Stunde

Corona

Am Freitag: Sonderimpfaktion ohne vorherige Anmeldung

Am Freitag, 10. Dezember, findet in Töpen eine Sonderimpfaktion statt. Bürgerinnen und Bürger können sich von 8 bis 16 Uhr in der Turnhalle Töpen ohne vorherige Anmeldung impfen lassen.