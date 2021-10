Auf der A9 in Oberfranken ist es am Dienstagmorgen (12. Oktober 2021) zu einer starken Rauchentwicklung an einem Lkw-Auflieger gekommen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, ist derzeit nur eine Fahrspur zwischen Hof-West und Münchberg-Nord befahrbar.

Bei der Rauchentwicklung handelt es sich nach ersten Erkenntnissen nicht um einen Brand. Dem Fahrer des Lkws geht es gut, so der Pressesprecher, verletzt wurde niemand. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist derzeit (Stand. 08.30 Uhr) nicht gewiss. Womöglich muss der Lkw geborgen werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Oßwald (NEWS5)