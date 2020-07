Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat mit einem am Mittwoch (1. Juli 2020) bekanntgegebenen Urteil entschieden, dass die Beschlagnahme und Einziehung eines Hausgrundstücks im oberfränkischen Oberprex (Landkreis Hof) im Zuge des Verbots der rechtsextremistischen Vereinigung „Freies Netz Süd“ rechtswidrig waren. Dies geht aus einer Pressemitteilung des BayVGH hervor.

Die Klägerin, die seit 2010 Grundstückseigentümerin ist, hatte das dortige Wohn- und Wirtschaftsgebäude über einen längeren Zeitraum hinweg an ihren Sohn vermietet. Dieser war in der inzwischen verbotenen rechtsextremistischen Vereinigung „Freies Netz Süd“ aktiv. Gegen den entschädigungslosen Entzug ihres Anwesens wandte die Klägerin laut BayVGH ein, ihr seien die politischen Aktivitäten ihres Sohnes nicht bekannt gewesen.

Verhandlung: Gericht befragt Mutter von rechtsextremem Sohn

In der Verhandlung vom 17. Juni 2020 hatte das Gericht die Klägerin eingehend befragt, was sie über die Nutzung ihres Anwesens zu den verfassungswidrigen Zwecken wusste. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende Richter schließlich das vorläufige Ergebnis: Nach Auffassung des Gerichts sei die Einziehung eines Grundstücks, das durch Dritte zu verfassungswidrigen Zwecken genutzt werde, im Rahmen eines Vereinsverbots nur unter engen Voraussetzungen zulässig.

Insbesondere müsse dem Grundstückseigentümer bekannt sein, dass hinter der verfassungswidrigen Nutzung eine Vereinigung stehe. Zwar gehe der Senat nicht davon aus, dass der Klägerin die vielfach medial aufbereitete rechtsextremistische Betätigung ihres Sohnes verborgen geblieben sein könne. Es sei aber zweifelhaft, ob ihr die Kenntnis davon nachgewiesen werden könne, dass die Nutzung durch das mittlerweile verbotene „Freie Netz Süd“ erfolgte. Das „Freie Netz Süd“ sei auch nach Einschätzung der Verfassungsschutzbehörden weitgehend konspirativ tätig gewesen und nach außen nicht als Vereinigung aufgetreten.

Das "Freie Netz Süd" galt als Ersatzorganisation der zuvor verbotenen Vereinigung "Fränkische Aktionsfront". Die Vereinigung existierte von 2009 bis ihrem Verbot am 23. Juli 2014. Mit seinen rund 20 rechtsextremen freien Kameradschaften bildete das Netzwerk den größten neonazistischen Dachverband in Bayern - sein Schwerpunkt lag dabei in Franken.

Der Senat hat die Revision zum Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) nicht zugelassen. Gegen das Urteil des BayVGH können die Beteiligten innerhalb eines Monats nach Vorliegen der schriftlichen Urteilsgründe eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision einlegen.

