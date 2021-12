In Münchberg wird am kommenden Montag (20.12.2021) eine Außenstelle des Testzentrums von Stadt und Landkreis Hof eröffnet. Die Testungen werden in der Außenstelle künftig in der TVM-Halle in der Dr.-Martin-Luther-Straße 20 durchgeführt, berichtet das Landratsamt Hof.

Bürgerinnen und Bürger können sich dann von Montag bis Sonntag jeweils von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr auf das Corona-Virus hin testen lassen. Angeboten werden sowohl Schnelltests als auch PCR-Tests.

Neue Testmöglichkeit in Münchberg: Das gilt für die Registrierung

Um einen schnellen Ablauf vor Ort zu ermöglichen, wird gebeten, sich für Schnelltests vorab unter https://21dx.medicus.ai/ zu registrieren. (Für Schnelltests ist eine einmalige Registrierung ausreichend, der QR-Code bleibt für weitere Schnelltests gültig).

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Für PCR-Tests ist eine vorherige Registrierung unter https://covidtestbayern.sampletracker.eu möglich. (Bei PCR-Tests ist eine Registrierung vor jedem Test notwendig).

Für die Tests ist vor Ort ein Ausweisdokument vorzulegen. Wie auch beim Testzentrum von Stadt und Landkreis Hof in der Hofer Ernst-Reuter-Str. wird es auch für die Außenstelle in Münchberg eine „Wartezeit-Ampel“ geben. Diese wird auf unserer Homepage unter www.landkreis-hof.de/testmoeglichkeiten einzusehen sein.

So sind die Öffnungszeiten an den Feiertagen

Auch an Weihnachten und über die Feiertage besteht die Möglichkeit, sich an der Außenstelle in Münchberg zu folgenden Öffnungszeiten zu testen:

Heilig Abend und 1. Feiertag (24. und 25.12.): 08:00 bis 12:00 Uhr

2. Feiertag (26.12.): 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr

Silvester und Neujahr (31.12. und 01.01.): 08:00 bis 12:00 Uhr

Hl. Drei Könige (6. Januar): 11:00 bis 14:00 und 15:00 bis 18:00 Uhr

"Die Feiertags-Öffnungszeiten am Testzentrum von Stadt und Landkreis Hof sowie den weiteren Teststellen im Hofer Land geben wir zeitnah bekannt", heißt es.