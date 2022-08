Zu gleich zwei Motorradunfällen ist es am Montag (29. August 2022) in Münchberg (Landkreis Hof) gekommen.

Am Nachmittag fuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße von Stockenroth in Fahrtrichtung Münchberg. Kurz vor Mechlenreuth setzte er zum Überholen eines landwirtschaftlichen Feldhäckslers an. Dabei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Kleintransporter eines 26 Jahren alten Mannes.

Gefährliches Überholmanöver: Unfall durch Motorradfahrer

Der Motorradfahrer konnte noch zwischen Kleintransporter und Häcksler durchfahren, streifte jedoch den Kleintransporter und stieß im Weiteren mit seinem Hinterrad gegen den Häcksler. Dadurch verlor letztlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Nachdem der Kradfahrer circa 15 Meter über die Fahrbahn geschlittert war, kam er dort zum Liegen. Er wurde mit Prellungen und Fußverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Zudem entstand in Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

Am Abend desselben Tages, gegen 19 Uhr, fuhr eine 80-jährige Frau mit ihrem Auto bei der Hinteren Höhe von Straas kommend und wollte an der Kreuzung zur B289 weiter geradeaus in Richtung Münchberg fahren. Dabei übersah sie jedoch einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Der 29-Jährige stieß frontal in die rechte Fahrzeugseite des Autos der Unfallverursacherin und wurde circa 35 Meter weit geschleudert. Schwerverletzt, mit mehreren Frakturen, wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Bayreuth geflogen.

Schwerer Motorradunfall: Fahrer wird ins Krankenhaus geflogen

Die Auto-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Vorschaubild: © unsplash.com/ Harley-Davidson (Symbolbild)