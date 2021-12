Hof vor 15 Minuten

Brand

Mehrere Notrufe wegen Feuer in Hof: Pavillon steht in Flammen - Feuerwehr und Kripo im Einsatz

In einem städtischen Park in Hof ist am Mittwoch (15. Dezember 2021) ein Pavillon niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen. Warum das Feuer ausbrach, ist aber noch unklar.