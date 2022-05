In Gemeinreuth in der Gemeinde Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) ist am Freitagabend (06.05.2022) aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Flammen griffen auf das gesamte Gebäude über, es kam zu einer schweren Rauchentwicklung.

Über Verletzte ist bislang nichts bekannt. Die Feuerwehr ist derzeit im Einsatz.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.