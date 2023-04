Wie das Landratsamt Hof erklärt, war Reiner Hoffmann zehn Jahre Kreisbrandrat des Landkreises Hof. In einer Feierstunde im Landratsamt wurde er nun verabschiedet und zum Ehrenkreisbrandrat ernannt. Sein Nachfolger Marco Kolbinger, der das Amt zum 1. April übernommen hat, wurde offiziell eingeführt.

Bezirkstagspräsident Henry Schramm betonte die Wichtigkeit des Ehrenamtes: „Das Ehrenamt ist etwas, wovon die Gesellschaft lebt. Wir leben in einer Zeit, in der Sicherheit leider keine Selbstverständlichkeit ist. Umso wichtiger ist es, in manchen Bereichen ein Gefühl von Sicherheit zu haben. Auf unsere Feuerwehren und anderen Organisationen können wir dabei vertrauen.“ In Oberfranken seien derzeit etwa 38.000 ehrenamtliche Feuerwehrkameradinnen und -kameraden aktiv.

Landrat Oliver Bär würdigte in seiner Ansprache die Leistungen Reiner Hoffmanns. Er habe ein Leben für die Feuerwehr gelebt. Die große Verantwortung des Amtes sei am Ende auch die Verantwortung dafür, dass der Feuerschutz in der Region gewährleistet sei. „Reiner Hoffmann hatte einen 365-Tage-Job und das 24 Stunden. Er hat immer ein Gefühl des Vertrauens vermittelt, war stets ein guter Ansprechpartner der Feuerwehren, die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen war von großer Kollegialität geprägt. Ich danke Ihnen für Ihre Sympathie, Ihr ausgleichendes Wesen und das Wissen um jeden einzelnen in der Feuerwehr.“ Augenzwinkernd fügte er hinzu: „Bevor Rainer Hoffmann Kreisbrandrat wurde, gab es im Landkreis keinen Katastrophenfall. In seiner Amtszeit schon zwei.“

Auch Bürgermeister Stefan Pöhlmann als BRK-Kreisvorsitzender und Bürgermeister Matthias Beyer als Kreisverbandsvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags würdigten Hoffmanns Amtszeit.

Rainer Hoffmann begann seine Laufbahn 1972 bei der Freiwilligen Feuerwehr Helmbrechts, wo er auch noch aktives Mitglied ist. Von 1986 bis 2010 war er dort Kommandant, viele Jahre zeitgleich mit seiner Funktion als Kreisbrandmeister des Landkreises Hof für das Gemeindegebiet Helmbrechts. 2010 wurde Hoffmann zum Kreisbrandinspektor für den Inspektionsbereich 2 ernannt, bevor er drei Jahre später schließlich zum Kreisbrandrat gewählt wurde. In seine Amtszeit fielen unter anderem Katastrophenfälle wie der Brand der Rauschenhammermühle, die Starkregenereignisse 2021 oder die Corona-Krise. Auch den Einsatz beim schweren Busunglück auf der A9 zwischen Münchberg und Gefrees leitete er als Kreisbrandrat mit. Darüber hinaus wurden während Rainer Hoffmanns Amtszeit mehrere Großtanklöschfahrzeuge und diverse Spezialausrüstungen beschafft, der Tetra-Digitalfunk und ein neues Alarmierungssystem eingeführt.

Im Februar wurde Marco Kolbinger von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren und Werkfeuerwehren im Landkreis Hof zum neuen Kreisbrandrat gewählt. Offiziell ist er seit 1. April im Amt: „Das Wahlergebnis hat mich beeindruckt und ich weiß das Vertrauen der Kollegen sehr zu schätzen.“ Er sehe viele neue Herausforderungen für die Wehren, nicht nur das Löschen von Bränden. Für seine Amtszeit wolle er den Fokus auf die Ausbildung legen und ein kompetenter Ansprechpartner für die Feuerwehren und den Landrat sein. Seit 1988 war Kolbinger bei der Feuerwehr Hadermannsgrün, danach in Berg engagiert.

Im Rahmen des Festabends wurden zudem verdiente Mitglieder der Wehren geehrt. Die Kreisbrandmeister Markus Muck, Florian Oertel, Tobias Wunner und Heiko Rödel wurden mit dem Ehrenkreuz in Silber des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Die Kreisbrandmeister Uwe Lenk und Thomas Dick erhielten das Ehrenkreuz und Gold und wurde zum Ehrenkreisbrandmeister ernannt. Reiner Hoffmann bekam das Ehrenkreuz in Gold des Deutschen Feuerwehrverbandes verliehen. Zudem wurde Pfarrer Zeno Scheirich, der unter anderem für die psychosoziale Notfallversorgung zuständig war, verabschiedet.