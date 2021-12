Landkreis Hof vor 1 Stunde

Corona

Impfaktionen in Hof und Selbitz - das sind die Termine

Das Impfzentrum Hofer Land bietet am Donnerstag in der Hofer Freiheitshalle einen Impf-Außeneinsatz mit Anmeldung an. Am Freitag können sich Bürgerinnen und Bürger mit vorheriger Terminvereinbarung im Rathaus in Selbitz impfen lassen.