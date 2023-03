Hof: Umbau des Oberen Torplatzes startet - das ist für die Neugestaltung geplant

Endlich kann es am 11. April 2023 losgehen mit den für die Hoferinnen und Hofer sichtbaren Umbauarbeiten des Oberen Torplatzes. Wie die Stadt Hof erklärt, wurden vorbereitende Tiefbauarbeiten bereits im vergangenen Jahr durch die Stadtwerke Hof durchgeführt. Um die Anwohnerinnen und Anwohner in den Prozess der nun anstehenden Arbeiten einzubeziehen, fand eine Informationsveranstaltung im Technischen Rathaus statt.

Der neue Obere Torplatz soll ein urbaner Raum mit hoher Aufenthalts- und Lebensqualität in der Hofer Innenstadt werden. Hier wird der sogenannte „Europaplatz“ neu geordnet und erhält die Funktionen „Spiel“ und „Bühne“. Die Platzgestaltung wird auch unter dem Aspekt der Klimaresilienz gestaltet und soll im Sommer einen schattigen Aufenthalt in der Hofer Innenstadt ermöglichen.

Eine mit Holz verkleidete Einhausung wird künftig die vorhandenen technischen Ausstattungsgegenstände wie z.B. die Schaltkästen ansprechend verkleiden. Auch eine neue, barrierefreie und selbstreinigende WC-Anlage und ein Trinkwasserspender werden hier Platz finden. Neue Bodenbeläge werden verlegt, Bäume gepflanzt und Spielgeräte aufgebaut. Nachhaltiges Bauen ist dem Architekturbüro und der Stadt Hof hierbei sehr wichtig. Deswegen werden vorhandene Baumaterialien – sofern möglich – schonend abgebaut und für eine Nutzung an anderer Stelle gelagert. Das Material, als und neu, kann an dieser Stelle nicht wieder eingebaut werden, da die Höhen der Materialien unterschiedlich sind.

Ein Trampolin, eine Wippe, ein Karussell und weitere Spielattraktionen werden auf der Fläche „Spiel“ installiert. Schatten spenden Bäume, die unterirdisch ein Baumquartier bekommen und als sogenanntes Wasserreservoir für Tage mit längerer Hitzeperiode. Im Bereich „Bühne“ am angrenzenden Café mit Außenbewirtung ist Platz für saisonale Festivitäten und Märkte. Aktuell vergibt die Stadtverwaltung die letzten Bauleistungen. Diese Maßnahme wird im Bayerischen Städtebauförderprogramm – Sonderprogram „Innenstädte beleben“ – mit Mitteln des Freistaats Bayern gefördert.

Landschaftsarchitekturbüro und Bauunternehmen

Das Büro adlerolesch Landschaftsarchitekten GmbH gewann den freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb für die Neugestaltung des zentralen Platzes an der Hofer Altstadt. Bereits in anderen Städten hat das Büro erfolgreich große innerstädtische Straßenzüge und Plätze bearbeitet. Thomas Dill, Anja Höhl und Stefan Wunde von den Landschaftsarchitekten adlerolesch waren persönlich vor Ort und gaben Einblicke in die Planungsentwicklung, die Bauabschnitte und den Bauablauf. Die Firma AS-Bau Hof GmbH, mit der die Stadt Hof bereits mehrere Projekte umgesetzt hat, wird die baulichen Landschafts- und Wegebauarbeiten Arbeiten am Oberen Torplatz ausführen. Um Fragen und Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner während der Bauzeit zu besprechen, ist ein zunächst wöchentlicher Baustellen-Treff direkt vor Ort angedacht– jeweils montags um 14:00 Uhr.

Bauablauf

Nach der Platzierung und Fixierung des Bauzaunes erfolgen zunächst weitere vorbereitende Arbeiten, wie das Abtragen der Beläge, die Anpassung der Höhen und Installationsmaßnahmen für Elektrik und Wasser. Im Anschluss wird das Fundament für die neue WC-Anlage errichtet, die voraussichtlich im Sommer als Fertigteil installiert werden kann. Es folgen Einfassungen – dazu gehört auch eine große Treppenanlage –, um den Höhensprung auszugleichen. Um die Zeit der Sommerferien sollen die Bodenbeläge im Anschlussbereich der angrenzenden Gebäude weitestgehend verlegt sein. Wetterabhängig ist die gegen Herbst geplante Installation im Bereich „Spiel“: der spezielle Bodenbelag und die Spielgeräte. Die Bäume – Eschen und Schnurbäume – werden zur Schonung erst sehr spät im Jahr 2023 gepflanzt, wenn sie kein Laub mehr tragen.