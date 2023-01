Ein Fußgänger ist am Freitagabend (27. Januar 2023) an der Kreuzung Ernst-Reuter-Straße/Kulmbacher in Hof von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei Hof befuhr ein Rentner mit seinem Auto vom Berliner Platz kommend die Ernst-Reuter-Straße und wollte an der Freiheitshalle nach rechts in die Kulmbacher Straße abbiegen.

Der Mann, bei dem es sich laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) um einen 71-Jährigen handelt, wartete zunächst auf der rechten Fahrspur bei Rotlicht an der Kreuzung.

Unfall an der Freiheitshalle in Hof: Autofahrer übersieht Fußgänger beim Abbiegen

Nachdem die Ampel auf Grün geschaltet hatte, fuhr er an und bog rechts ab. Dabei übersah er aber einen 19-jährigen Fußgänger, der gerade die Kulmbacher Straße überquerte. Der Auszubildende wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert.

Der Unfallverursacher und Zeugen leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Vom herbeigerufenen Rettungsdienst wurde der Verletzte mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma und Schürfwunden ins Klinikum Hof zur Untersuchung und Behandlung gebracht.

Das Auto wurde bei dem Unfall im Frontbereich beschädigt, die Höhe des Sachschadens dürfte sich laut Polizei auf etwa 4000 Euro belaufen.

red/dpa

Vorschaubild: © vbaleha/Adobe Stock (Symbolfoto)