Zu einer ungewöhnlichen Verfolgungsjagd ist es am Donnerstagabend (01. September 2022) in Hof gekommen. Mit Badeschlappen bekleidet nahm ein sich in der Freizeit befindlicher Polizist die Verfolgung eines Mannes auf, der mit gestohlenen Kennzeichen an einem Auto hantierte. Das berichtet die Polizeiinspektion Hof.

Gegen 21.20 Uhr beobachtete der Beamte einen 56-Jährigen, der in der Johann-Strauß-Straße an einem dort geparkten Fahrzeug, Kennzeichen abmontierte und andere anbrachte. Da ihm dies komisch vorkam, gab sich der Polizeibeamte als solcher zu erkennen und sprach den Mann an. Der duckte sich daraufhin hinter das Auto, setzte sich dann auf den Fahrersitz und entfernte sich mit Vollgas. Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichen gestohlen waren.

Verfolgungsjagd in Hof: Flüchtiger mit 0,72 Promille

Der Polizist sprang mit Badeschlappen bekleidet in sein Privatauto und verfolgte den Flüchtigen. Parallel dazu verständigte er seine Kollegen der Polizeiinspektion Hof. Die Verfolgung zog sich unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln und Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer*innen und mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h quer durch die Hofer Innenstadt.

Auf der Ernst-Reuter-Straße, auf Höhe des Theaters, konnte das Fahrzeug schließlich von mehreren Streifenwagen eingekeilt und der Fahrer festgenommen werden. Da der Mann auch noch einen Wert von 0,72 Promille aufwies, muss er sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten. Sein Auto, das er in Mittelfranken gekauft hatte, stellten die Beamten auf Anweisung der Staatsanwaltschaft als Tatmittel sicher.

Zeug*innen, die sich gerade im Bereich der Einmündung Äußere Bayreuther Straße zur Ernst-Reuter-Straße durch das grob rücksichtslose Fahrverhalten des Litauers gefährdet sehen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hof unter Telefonnummer 09281/ 704-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)