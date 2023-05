Hof: Ludwigstraße neu möbliert - "Bänkle zum Waafen" verschönern die Innenstadt

Wie die Stadt Hof in einer Pressemitteilung berichtet, wurden gemeinsam mit den Händlerinnen und Händlern Standorte und Modelle für neue Ruhebänke in der Ludwigstraße ausgesucht. Begleitend zu den Sitzgelegenheiten sind Pflanzkübel installiert, um den Grünanteil in der Ludwigstraße weiter zu erhöhen.

Es ist eine urbane Zone mit Aufenthaltsqualität entstanden, die unmittelbar und barrierefrei an den Gehsteig anschließt. Die Sitzgelegenheiten mit ansprechender Bepflanzung sollen der Ruhe und Kommunikation dienen.

„Die neuen „Bänkle zum Waafen“ schaffen unkompliziert Raum für Begegnungen oder für kurze Pausen in der Innenstadt“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Die neuen Möbel sind ein Teil der geplanten Umgestaltungsmaßnahmen für die Innenstadtentwicklung. Seit vielen Jahren wird in der Stadt Hof, sowohl in politischen Gremien als auch von den Hoferinnen und Hofern die Umgestaltung der Ludwigstraße diskutiert. Die Anforderungen an diesen Bereich sind sehr vielfältig. Einerseits ist die Ludwigstraße eine zentrale Einkaufsstraße in Hof, für die Freiraum für die Fußgänger, Verweilmöglichkeiten sichere Querungen und weniger Verkehr gewünscht sind. Andererseits wünscht der Einzelhandel Parkmöglichkeiten direkt an den Geschäften.

Ähnliche Fragestellungen betreffen den Bereich des Maxplatzes/Kirchplatzes.

Finanziert wurden die Möbel durch das Bayerische Sonderprogramm „Innenstädte beleben“. Kosten für die drei Ruheinseln inklusive Aufbau und Bepflanzung belaufen sich auf ca. 60.000 €. Davon stammen 80 % aus dem Sonderfonds und 20 % von der Stadt Hof.

Der Vorteil des gewählten Systems liegt darin, dass diese Module mit wenig Aufwand an eine andere Stelle versetzt werden können, sollten sich die gewählten Standorte in der Praxis nicht bewähren oder andere Gründe Veränderungen erforderlich machen.