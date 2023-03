Wie die Stadt Hof berichtet, muss die Bahnbrücke in der Hofer Straße von der B2 kommend in Richtung Unterkotzau ab sofort voll gesperrt werden. Aufgrund dort vorgefundener Schäden besteht an der Brücke erhebliches Schadens- und Risikopotenzial. Das ist das Ergebnis einer Bauwerksprüfung, die heute durch ein zugelassenes Fachingenieurbüro durchgeführt wurde.

Eine Benutzung durch Verkehrsteilnehmer aller Art, auch Fußgänger, ist ab sofort nicht mehr möglich. Die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben sowie den landwirtschaftlich genutzten Anwesen und Flächen bleibt weiterhin möglich.

Die festgestellten Schäden wie z. B. Betonabplatzungen, Durchfeuchtungen, erhebliche Rissbildung in den tragenden Bauteilen können im Ergebnis dazu führen, dass die Brücke durch ihr Eigengewicht ohne Vorwarnung einstürzt.

Eine Sanierung ist nicht mehr möglich. Die Brücke muss abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Sperrung erfolgt bis auf Weiteres; das heißt bis zur Realisierung eines Ersatzneubaus.

Das städtische Bauamt wird mit der Deutschen Bahn Kontakt aufnehmen, um die weiteren Schritte, hinsichtlich erforderlicher Sicherungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes, gemeinsam abzustimmen.

Die Stadt Hof bittet um Verständnis für diese im Sinne der öffentlichen Sicherheit unerlässliche Maßnahme. Sie wird kontinuierlich über die weiteren Schritte informieren.