Hof/Berg vor 1 Stunde

Großbrand

Flammen-Inferno sorgt für Großeinsatz: Bauernhof brennt lichterloh - 61-Jähriger verletzt

In Berg im Landkreis Hof hat es am späten Donnerstagabend gebrannt. Ein Bauernhof samt Scheune und Wohnanwesen ging in Flammen auf. Ein 61-Jähriger versuchte, den Brand selbst zu löschen und verletzte sich dabei.