Ein Autofahrer entdeckte am frühen Samstagmorgen (04. September 2021) ein brennendes Auto auf der Hauptstraße in Regnitzlosau im Kreis Hof.

Die Kripo in Hof hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

Auto in Regnitzlosau vorsätzlich in Brand gesteckt - Kripo ermittelt

Gegen 2 Uhr fuhr der Autofahrer die Hauptstraße entlang. In unmittelbarer Nähe des Rathauses fiel dem Mann ein brennendes Fahrzeug auf, das vor einem Wohn- und Geschäftshaus stand.

Als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren an dem Brandort eintrafen, hatten die Flammen bereits auf die Fassade des angrenzenden Hauses übergegriffen. Glücklicherweise blieben die Bewohner des Anwesens unverletzt.

Insgesamt entstand an dem Gebäude, einem dort angebrachten Zigarettenautomat und an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Polizeibeamten davon aus, dass das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesteckt worden war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.

Vorschaubild: © NEWS5 / Fricke