Rehau vor 10 Minuten

Polizeieinsatz

Bei Ex eingebrochen und auf Frau eingeschlagen: Betrunkener 20-Jähriger randaliert in Oberfranken

Am Donnerstagnachmittag drehte ein 20-Jähriger in Rehau völlig durch. Er drang erst gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Freundin ein und schlug sie anschließend. Als die Polizei dazukam, wurde die Situation nicht einfacher.