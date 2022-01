Hof vor 12 Minuten

Corona-Virus

Corona in Hof: 53 neue Infektionen in Stadt und Landkreis

In Hof sind in Stadt und Landkreis 536 aktive Corona-Fälle bekannt. Davon leben 224 Personen in der Stadt Hof. Die bayernweite Krankenhaus-Ampel steht zurzeit auf Rot.