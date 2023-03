Am Donnerstag (30. März 2023) gegen 17.45 Uhr kippte ein Vierachser-Lkw mit Abrollcontainer im Ortsteil Mechlenreuth in den Straßengraben, wie die Polizei am Freitag berichtete. Glücklicherweise wurden hierbei die Insassen, der Fahrer und seine zwei minderjährigen Kinder nur leicht verletzt.

Der Fahrer hatte kurz zuvor Pferdemist von einem nahen Pferdehof abgeholt. Kurz vor der Kreuzung zur Kreisstraße 18 platzte aus noch nicht festgestellter Ursache ein Luftfederbalg auf der rechten Seite, sodass der Lkw nach rechts kippte und im Straßengraben landete.

Am Lkw, der total beschädigt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von rund 90.000 Euro. Das Fahrzeug musste aufwendig durch Spezialgerät geborgen werden. Hierzu musste zuvor der Abrollcontainer abgeschweißt werden. Für die Zeit der Bergung sperrte die Feuerwehr Münchberg und Mechlenreuth die Straße.