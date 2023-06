Ermittlungserfolg für die Polizei: Eine Betrugsbande sich derzeit vor Gericht verantworten. Nicht nur ein Geldabholer, sondern auch dessen Hinterleute wurden ermittelt. Maßgeblich verantwortlich für den Ermittlungserfolg ist eine Seniorin und ihr Urenkel.

Im Oktober 2022 feierte die Seniorin ihren 85. Geburtstag, als das Telefon klingelte. Dabei handelte es sich jedoch nicht um einen Geburtstagsgruß von Verwandten oder Bekannten - sondern um einen typischen Schockanruf, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Die Frau durchschaute den Betrugsversuch sofort - und lockte die Betrüger in eine Falle.

85-Jährige lockt Betrüger in die Falle - und wird von Polizei geehrt

Über mehrere Stunden hinweg täuschte die Seniorin vor, sie würde den Anweisungen der Betrüger folgen. Parallel dazu verständigte ihr Urenkel - welcher eigentlich den Geburtstag der Seniorin feiern wollte - die Polizei.

Die Betrüger vereinbarten mit der Frau, sich in Hof zu treffen. "Dort sollte sie Bargeld abheben und es dann in der Nähe an einen angeblichen Staatsanwalt übergeben", schreibt die Polizei. Die 85-Jährige fuhr zu dem vereinbarten Treffpunkt und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Als tatsächlich ein Mann auf sie zukam, um das Kuvert an sich zu nehmen, gingen Einsatzkräfte der Kriminalpolizei dazwischen und nahmen ihn widerstandslos fest.

Das Polizeipräsidium Oberfranken bedankte sich nun für das "couragierte und beispiellose Verhalten" der Frau und ihres Enkels. Beide erhielten eine Belohnung von jeweils 50 Euro. Die 85-Jährige bekam zudem eine Dankesurkunde und "köstlichen Bienenhonig aus der Produktion eines Kollegen der Kripo [Kriminalpolizei, Anm. d. Red.]" überreicht. In ihrer Nachbarschaft ist die Seniorin seither als "Miss Marple" bekannt.

Vorschaubild: © Sebastian Gollnow/dpa (Symbolbild)